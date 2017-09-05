В Мурманской области пройдет выставка о космосе

Дмитрий Ляшенко. Голуби. 2014 © Дмитрий Ляшенко

16 сентября в Мончегорском городском центре культуры откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века».

Выставка, посвященная 160-летию со дня рождения Константина Циолковского и 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, продлится до 4 октября и пройдет в дни празднования 80-летия города Мончегорска.

В экспозиции будут представлены около 60 работ на тему космоса — объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видеоарт.

В выставке участвуют художники из Москвы, Петербурга, Омска, Чебоксар, Калуги, Мончегорска и других городов.

Среди авторов работ Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов.

Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель» при участии администрации Мончегорска и госкорпорации «Роскосмос»







