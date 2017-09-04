Умер Виктор Красин

3 сентября в Израиле в возрасте 88 лет умер экономист, правозащитник и диссидент Виктор Красин.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Виктор Александрович Красин родился в 1929 году в Киеве, в 1947 году поступил на психологическое отделение философского факультета МГУ, в январе 1949 года был арестован за критику марксизма-ленинизма и осужден на пять лет лагерей.

В 1949–1954 годах находился в заключении, после освобождения окончил экономический факультет МГУ, защитил диссертацию, работал научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.

С середины 1960-х участвовал в размножении и распространении самиздата, подписывал и распространял письма протеста, участвовал в издании «Хроники текущих событий», был одним из создателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР, в 1969–1971 годах находился в ссылке.

В 1972 году был арестован вместе с Петром Якиром, признал себя виновным и дал показания на 200 участников правозащитного движения в СССР.

С 1975 года жил в США, в 1983–1991 годах работал на «Радио Свобода». Автор книг «Суд» и «Поединок: Записки антикоммуниста».



