Умер Джон Эшбери

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3 сентября в городе Гудзоне, штат Нью-Йорк, в возрасте 90 лет умер американский поэт Джон Эшбери.

Об этом сообщает USA Today.

Джон Эшбери родился в 1927 году в Рочестере, штат Нью-Йорк, окончил Гарвардский университет, также учился в в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах.

Автор более двадцати поэтических сборинков, лауреат почти всех американских литературных наград, в том числе Национальной книжной премии, премии Национального круга книжных критиков и медали Роберта Фроста. В 1976 году поэт получил Пулитцеровскую премию за сборник «Автопортрет в выпуклом зеркале».

Джон Эшбери также переводил произведения иностранных поэтов, выступал как литературный критик, преподавал словесность в различных колледжах США.

С 1980 года Джон Эшбери был членом Американской академии искусств и литературы, в 1988–1999 годах — канцлером Американской поэтической Академии, в 2001–2003 годах — поэтом-лауреатом штата Нью-Йорк.











