Программа Международного Мемориала на сентябрь

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Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на сентябрь 2017 года.

Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, 5/10)

7 сентября в 18:30 — Круглый стол «Общественно-политические настроения россиян в 1917 году и их динамика»

(в рамках постоянно действующего семинара «Левые в России: история и общественная память», руководитель — Константин Морозов)

К участию в дискуссии приглашены:

Владислав Аксенов, кандидат исторических наук, ИРИ РАН,

Александр Асташов, кандидат исторических наук, РГГУ,

Константин Тарасов, кандидат исторических наук, Санкт-Петербургский Институт истории РАН.

Ведущий – Константин Морозов, доктор исторических наук.

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12 сентября — Презентация сборника «Русско-украинский исторический разговорник»

«Русско-украинский исторический разговорник» — не просто сборник биографических очерков. Это историографический эксперимент, в ходе которого в экстремальных условиях противостояния двух стран самые авторитетные украинские и российские академические историки должны были продемонстрировать объединяющую силу и ценность строгого научного знания, избавленного от домыслов, фантазий и фантомов политической целесообразности.

О том, как протекал этот уникальный эксперимент расскажут вдохновитель издания, писатель Людмила Улицкая, редакторы-составители, члены совета Вольного исторического общества Никита Соколов и Анатолий Голубовский, а также авторы — российские в зале Мемориала, украинские — по Skype.

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13 сентября в 19:00 — Показ фильма Кантемира Балагова «Теснота»

(совместно с журналом «Искусство кино» и кинокомпанией «Пионер»)

1998 год, Нальчик. Илана — девочка-подросток из хорошей семьи, которая все делает наоборот. Перечит матери. Спорит с отцом. Чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Пацанка и красавица, она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью. Однако какой ценой?

Фильм представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Драма. 2017. 118 мин., Россия

Режиссер: Кантемир Балагов.

Сценарий: Кантемир Балагов, Антон Яруш.

Оператор: Артем Емельянов.

В ролях: Дарья Жовнер, Ольга Драгунова, Артем Цыпин, Вениамин Кац, Назир Жуков.

Производство: фонд «Пример интонации», «Ленфильм».

18+

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14 сентября в 19:00 — Открытие выставки «Канал имени»

В рамках проекта «Канал Москва–Волга. 80 лет спустя» к годовщине завершения одной из крупнейших строек ГУЛАГа в Международном Мемориале пройдет фотовыставка Елизаветы Саволайнен, а по самому каналу будет запущена теплоходная экскурсия.

С момента окончания строительства канала Москва-Волга прошло 80 лет. Это была крупнейшая стройка второй пятилетки, решившая проблему водоснабжения Москвы. Вглядываясь в ее историю из предполагавшегося некогда светлого будущего, мы можем, наконец, вполне осмыслить роль этого проекта, для реализации которого в 1932 году был создан самый большой лагерь ГУЛАГа — Дмитлаг.

Построенный лучшими инженерами и архитекторами того времени, канал растянулся более чем на 100 км. Сейчас пейзажи по его берегам выглядят почти идиллически — полуразрушенные, заросшие зеленью постройки напоминают античные руины, овеянные романтикой прошлого. Трудно поверить, что менее века назад здесь стояли бараки и заборы с колючей проволокой.

Неблаговидные факты из истории канала всегда тщательно скрывались, а их следы уничтожались. Почти все руководство Дмитлага и множество заключенных были расстреляны в годы Большого террора, вольнонаемные строители давали подписку о неразглашении информации, лагерные архивы сжигались в годы войны. Места, где находились зоны, были рекультивированы, а позже застроены. Между тем берега канала до сих пор являют собой огромное, нигде и никем не зарегистрированное кладбище заключенных. Человеческие останки регулярно обнаруживаются в котлованах новых строек.

До 1947 года канал «Москва-Волга» носил имя Сталина, стыдливо убранное в год 800-летнего юбилея Москвы — тогда его переименовали в «Канал имени Москвы». Слово «имя» до сих пор остается несуразной тенью прежнего названия, исподволь проникшей в новое, проявляя суть этого переименования, фактически заключавшегося в необходимости сделать канал безымянным.

Выставка «Канал имени» — попытка зафиксировать и осмыслить состояние памяти о строительстве канала. Для этого выбран жанр посткатастрофической фотографии, суть которого — в запечатлении следов катастрофического прошлого, подчас почти стертых, как само изначальное имя канала. Это разговор о памяти и беспамятстве. Отсутствие внимания к подлинным следам преступления и захоронениям жертв, искривленная стратегия мемориализации, оторванная от топографии, уничтожение прежнего ландшафта новостройками — всё это проявляют современные фотографии, снятые в тех же местах и ракурсах, что и фото 1930-х годов.

На выставке представлены материалы из собраний Архива Международного Мемориала; Государственного архива Российской Федерации, Российской государственной библиотеки, Долгопрудненского краеведческого музея, Музея строительства канала при ФГБУ Канал имени Москвы; из личной коллекции И. Кувыркова.

Выставка будет работать с 15 сентября по 19 октября, ежедневно кроме субботы и воскреснья с 11:00 до 19:00.

20 сентября в 20:00 — Показ фильма Анджея Вайды «Послеобразы»

(Совместно с Польским культурным центром)

Последний фильм великого польского режиссера «Послеобразы» основан на фактах биографии Владислава Стжеминского, художника-авангардиста, бывшего офицера русской армии, который в годы Первой мировой войны получил тяжёлое ранение, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

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21 сентября в 19:00 — Презентация книги Виктора Шнирельмана «Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России»

Книга издана Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея в июле 2017 года

Круг вопросов, рассматриваемых в книге:

Будет ли конец света? Кто и почему его ждет?

Чего ожидают люди от «последних времен»?

Почему этот период вызывает ужас и какую роль в этом играют древние пророчества?

Какие тенденции в развитии современного мира порождают эсхатологические страхи?

Обречены ли эсхатологические ожидания на антисемитизм?

Виктор Шнирельман — этнолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, действительный член Academia Europea, специалист по этничности, национализму и расизму.

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22 сентября в 19:00 — Экспертный круглый стол «Российское общество и политика — куда мы идем?»

(в цикле «В какой стране мы живем?»)

Приглашены: Лев Гудков, Мария Липман, Кирилл Рогов.

«Мемориал» продолжает цикл лекций и экспертных дискуссий по современному состоянию, проблемам и перспективам развития российского государства и общества «В какой стране мы живем» (совместно с Департаментом политической науки НИУ ВШЭ).

Куратор проекта — Николай Петров, профессор НИУ ВШЭ.

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26 сентября в 18:00 — Презентация справочника «Кто служил в советских органах госбезопасности в Германии 1945–1954» (М., Мемориал, 2017).

В справочнике описаны организация и структура органов НКГБ-МГБ, НКВД-МВД, КГБ, контрразведки СМЕРШ и Комитета информации, действовавших на территории советской зоны оккупации Германии и в ГДР в 1945–1954 годах. Перечислены более 5000 сотрудников, из них 1217 представлены биографическими справками, помещены их фотографии. Справочник основан на материалах государственных и ведомственных архивов.

В программе презентации -- выступление историка, заместителя председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никиты Петрова и дискусссия.

28 сентября в 19:00 — Встреча с Алексеем Миллером

(в цикле «Историк за верстаком», организаторы — Вольное историческое общество и Научно-информационное и просветительское общество «Мемориал»)

Алексей Миллер — доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор Центрально-Европейского университета (Будапешт), автор монографий «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века)» (СПб.: Алетейя, 2000), «Империя Романовых и национализм» (М.: НЛО, 2006), «Нация, или Могущество мифа» (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016).

В центре встречи — главные исследовательские темы Алексея Миллера: империи и национализмы в России и Европе, политика памяти и история понятий.

Цикл «Историк за верстаком» (организаторы — Вольное историческое общество и Международный Мемориал) рассчитан на историков, студентов и аспирантов исторических факультетов, а также всех, кто интересуется исторической наукой и ее проблемами.

Руководители цикла — Константин Морозов и Никита Соколов.





Вне Международного Мемориала»

13 и 20 сентября в 15:30 — Экскурсия «Строители канала им. Москвы: забытая история Дмитровского лагеря»

(в рамках проекта «Канал Москва–Волга. 80 лет спустя»)

Команда исследователей «Мемориала» попытается заполнить одно из «белых пятен» истории и рассказать о Дмитровском исправительно-трудовом лагере НКВД, развернутом в Москве и ближайшем Подмосковье для сооружения советского индустриального чуда 1930-х годов — судоходного канала Москва–Волга.

Советские «стройки века» — это проекты, в которых человеческая жизнь была лишь расходным материалом для воплощения амбициозного замысла государственных лидеров. Изученные нами архивные материалы позволяют рассказать об основных вехах строительства канала. Лагпункты, расположенные вдоль будущей 128-километровой водной трассы, представляли собой практически отдельный город со всем необходимым для его подневольного населения.

Экскурсия пройдет от Химкинского водохранилища через Хлебниковский район до конца Клязьминского водохранилища и обратно. Продолжительность прогулки — 4 часа.

Регистрация откроется 6 сентября.

Экскурсионная программа реализуется при поддержке Посольства Канады



