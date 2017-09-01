В ММОМА пройдет выставка открытой студии «Непокоренные»Ирина Дрозд, Давление. 2016© Ирина Дрозд / ММОМА
9 сентября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Проспект Непокоренных» открытой студии «Непокоренные».
Выставка, приуроченная к 10-летию студии, представит работы двадцати ее резидентов, выполненные в разных техниках: от станковой и монументальной живописи до перфоманса и инсталляции, сообщает сайт ММОМА. Каждый участник проекта проявляет свой творческий прием и тему либо в одном экспонируемом произведении, либо в рамках отведенного ему музейного пространства. Некоторые объекты сделаны специально к выставке в ММОМА.
Открытая студия «Непокоренные», образованная выпускникам СПбГХПА имени А.Л. Штиглица в 2007 году, стала продолжением традиции возведения анклавов искусства в противовес академичным институциям.
Основная идея «Непокоренных» — формирование творческой среды молодых художников постсоветской России и нового контекста внутри художественной сцены Петербурга. Резиденты не создают очередное и не относят себя к уже существующему направлению, они четко заявляют о себе, как о феномене пространства.
Концепция студии выражена в идее выставки и архитектурном решении. По словам куратора Анастасии Шавлоховой, лозунгом отчетного проекта стала переосмысленная идея Тимоти Мортона о том, что контакт становится контентом. Постоянное взаимодействие между резидентами в процессе работы делает неизбежным взаимное влияние на содержание и форму. Экспозиция призвана в том числе и отразить сложную систему отношений и связей, возникших между художниками и их произведениями.
Выставка «Проспект Непокоренных» продлится до 12 ноября.
Проект осуществляется при генеральной поддержке компании НОВАТЭК
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