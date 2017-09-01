«Аритмия» победила на кинофестивале «Край света»

Кадр из фильма «Аритмия» © Mars Media

Сегодня, 1 сентября, в Южно-Сахалинске состоялась церемония закрытия 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света». Гран-при фестиваля присужден фильму Бориса Хлебникова «Аритмия».

Список лауреатов фестиваля приводится на его сайте. Картина Хлебникова, этим летом получившая главный приз «Кинотавра-2017», на Сахалине также выиграла приз зрительских симпатий, а Александру Яценко за роль в «Аритмии» вручили приз лучшему актеру.

Лучшей актрисой названа Сюзанна Кронерова за роль в фильме «Женщина со льдом» Богдана Сламы, лучшим режиссером — Резо Гигинеишвили, поставивший драму «Заложники». Жюри фестиваля во главе с Мариной Разбежкиной отметило его «умение собрать все компоненты фильма воедино».

Обладателем специального приза жюри «За лучшую комедию о жизни в искусстве» стал «Почетный гражданин» (El ciudadano ilustre) Гастона Дюпра и Мариано Кона, приз мэра получил фильм Дмитрия Моисеева «В объятиях моря».

7-й Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» открылся 25 августа. В его конкурсной программе участвовали девять фильмов, созданных кинематографистами из 16 стран. Всего в этом году на фестивале было показано 60 картин.

Помимо показов конкурсной программы на фестивале были проведены творческие мастерские и мастер-классы Марины Разбежкиной, основателя и руководителя кинокомпании ART Doydu Марианны Скрыбыкиной и писателя и актеры Евгения Гришковца, а также публичная дискуссия «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» с участием критика Антона Долина и программного директора фестиваля «Край света» Алексея Медведева.



