Во Владивостоке появится филиал Третьяковской галереи

© Анастасия Замятина / Государственная Третьяковская галерея

31 августа генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписали соглашение о создании филиала ГТГ во Владивостоке.

Об этом сообщает пресс-служба ГТГ. Решение о создании представительства ГТГ во Владивостоке уже анонсировалось во время проведения выставки из Приморской картинной галереи в Москве осенью 2016 года.

С тех про руководство галереи разработало поэтапный план реализации программы ее присутствия в Приморском крае, представители ГТГ осмотрели несколько зданий и провели переговоры с представителями местных властей.

Одновременно с проработкой вопроса о создании филиала Третьяковская галерея на протяжении последних лет реализует активную выставочную программу на партнерских площадках во Владивостоке. Подписанное 31 августа соглашение предполагает реализацию до конца 2017 года еще нескольких совместных выставочных проектов.

С 5 по 25 сентября в Приморской государственной картинной галерее, которая является главным партнером ГТГ в вопросах создания представительства и филиала во Владивостоке, будет показана картина Левитана «Март», которую галерея редко выдает на выставки.

В ноябре в Приморской государственной картинной галерее откроется большая выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», на которой будут представлены около 50 произведений из собрания ГТГ.

После создания постоянного представительства ГТГ в Приморском крае галерея надеется продолжить и существенно расширить выставочную программу, формируя или адаптируя для Владивостока потенциально успешные и масштабные проекты. Необходимым условием для этого станет модернизация здания представительства ГТГ с точки зрения музейной инфраструктуры — в первую очередь, оснащение его современным климатическим и охранным оборудованием мирового уровня.

«Создание Филиала Третьяковской галереи в Приморском крае для нас имеет очень серьезную, очень значимую внутреннюю мотивацию. Мы прекрасно понимаем, что жителям Дальнего востока стоит больших усилий приехать в Москву и Санкт-Петербург. Нацеленность на зрителей — это одна из основ нашей стратегии. Мы готовы привозить выставки из самых значимых частей нашего собрания, — говорит Зельфира Трегулова. — Еще одна наша задача — сделать этот филиал действительно образцовым музеем, который бы демонстрировал высокий международный стандарт музейной работы. Мы планируем развернуть активные действия, направленные на поддержку программ профессионального образования и повышения квалификации сотрудников музеев и других учреждений науки и культуры Приморского края».



