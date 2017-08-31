МХТ поддержал Кирилла Серебренникова

© МХТ им. Чехова

Сегодня, 31 августа, сбор труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова начался с показа фрагмента спектакля «Зойкина квартира» режиссера Кирилла Серебренникова.

Как сообщает фейсбук театра, прозвучала песн о свободе из постановки 2012 года — одной из девяти, осуществленных Серебренниковым в МХТ.

Выступая перед труппой, художественный руководитель театра Олег Табаков выразил надежду, что «Кирилл Семенович поставит на мхатовской сцене еще не один прекрасный спектакль».

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Ранее в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Ассоциация театральных критиков, музыкант Гидон Кремер, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, актриса Чулпан Хаматова, а также актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров их разных стран.

Почти 1100 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии».



























