В Петербурге закрывается пространство «Тайга»

© Николай Никитин / «Тайга»

Прекращает работу пространство «Тайга» – творческая платформа в особняке на Дворцовой набережной в Петербурге. С 5 сентября здание займет иммерсивный театр, проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале ТНТ.

С 2011 года силами энтузиастов находившийся в аварийном состоянии особняк был превращен в благоустроенный творческий кластер с типографией, архитектурными и дизайн-студиями, мастерскими, шоу-румами дизайнерской одежды и мебели, магазинами и кафе.

В «Тайге» проводились российские и международные выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, маркеты, мастер-классы и лекции по дизайну, урбанистике, экологии и современной культуре.

По словам создателей «Тайги», собственник здания, компания «Мегамейд», регулярно предлагал «потенциальных покупателей, однако само устройство небольшого особняка XVIII века не позволяло "люксовый локейшн" приспособить под нужды "люксовой" публики: узкие лестницы, необходимость сохранять планировку — все это отпугивало инвесторов».

«По иронии судьбы мы неоднократно отказывали в помещении так называемым квестам, считая, что даже в подвале "Тайги" можно делать что-то более осмысленное. И вот – иммерсивное шоу».

Извещение о выселении поступило за неделю до даты, когда «Тайга» должна освободить помещение. Многие субарендаторы оказались в критической ситуации: им оставили слишком мало времени, чтобы найти новое место, переехать, оповестить клиентов. Компенсацию или отсрочку собственник здания обсуждать не намерен.

«Мы уходим с Дворцовой, 20 такими же, как и пришли, обогащенные лишь бесценным опытом. "Тайга" продолжит свое существование, как культурная институция», — сообщает команда «Тайги».



