Объявлена программа фестиваля Beat Weekend

Кадр из фильма «Когда я думаю о Германии ночью» © Beat Weekend

Шесть фильмов будут показаны с 4 по 8 октября в 15 городах России на фестивале документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональной версии московского фестиваля Beat Film Festival.

Как сообщают организаторы Beat Weekend 2017, в этом году впервые на гастроли отправятся не только главные кинохиты из московской программы, но и специальные гости фестиваля — публичные интеллектуалы, эксперты и кинорежиссеры с лекциями и обсуждениями, а также музыканты с концертами и диджей-сетами.

Среди участников фестиваля режиссеры Мортен Тровик и Михал Марчак, музыкальный критик Максим Семеляк, диджеи Андрей Oid и Тимофей Смирнов, музыкант Павел Артемьев, журналист Александр Кушнир, редактор сайта «Медуза» Александр Горбачев, главный редактор сайта «Афиша Daily» Екатерина Дементьева писатель Игорь Шулинский, модельер, художник и архитектор Ольга Солдатова.

Beat Weekend 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Хабаровске, Уфе, Якутске, Омске и Минске.

Кинопрограмма Beat Weekend 2017:

Полная программа Beat Weekend 2017 и расписание показов будут опубликованы 1 сентября на сайте фестиваля.

Фестиваль Beat Weekend проводится при поддержке авиакомпании S7 Airlines





