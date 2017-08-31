Объявлена программа фестиваля Beat Weekend

Объявлена программа фестиваля Beat WeekendКадр из фильма «Когда я думаю о Германии ночью»© Beat Weekend
Шесть фильмов будут показаны с 4 по 8 октября в 15 городах России на фестивале документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональной версии московского фестиваля Beat Film Festival.
Как сообщают организаторы Beat Weekend 2017, в этом году впервые на гастроли отправятся не только главные кинохиты из московской программы, но и специальные гости фестиваля — публичные интеллектуалы, эксперты и кинорежиссеры с лекциями и обсуждениями, а также музыканты с концертами и диджей-сетами.
Среди участников фестиваля режиссеры Мортен Тровик и Михал Марчак, музыкальный критик Максим Семеляк, диджеи Андрей Oid и Тимофей Смирнов, музыкант Павел Артемьев, журналист Александр Кушнир, редактор сайта «Медуза» Александр Горбачев, главный редактор сайта «Афиша Daily» Екатерина Дементьева писатель Игорь Шулинский, модельер, художник и архитектор Ольга Солдатова.
Beat Weekend 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Хабаровске, Уфе, Якутске, Омске и Минске.
Кинопрограмма Beat Weekend 2017:
- «Все эти бессонные ночи», реж. Михал Марчак;
- «Когда я думаю о Германии ночью», реж. Ромуальд Кармакар;
- «Рейв в Иране», реж. Сюзанн Майерс;
- «День независимости», реж. Мортен Тровик;
- «Хайп!», реж. Дуг Прэй;
- «Я — Гагарин», реж. Ольга Дарфи.
Полная программа Beat Weekend 2017 и расписание показов будут опубликованы 1 сентября на сайте фестиваля.
Фестиваль Beat Weekend проводится при поддержке авиакомпании S7 Airlines
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