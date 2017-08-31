Объявлен новый конкурс проекта «Взлет» по направлению «Графический дизайн»

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Выставочный проект ВДНХ в области современной культуры «Взлет» назвал победителя конкурса по направлению «Мода» и объявил новый конкурс по направлению «Графический дизайн».

Прием заявок на открытый конкурс по обоим направлениям проходил с 9 июня по 31 июля. Куратор направления «Мода», журналист, арт-директор и критик Михаил Барышников выбрал победителя конкурса.

Им стала художник и дизайнер Алиса Горшенина (р. 1994) из Нижнего Тагила. В марте следующего года в павильоне №16 «Гидрометеорология» будет представлен ее проект «Уральская шкура» — капсульная коллекция одежды в сопровождении новой уральской электронной музыки.

Конкурс по направлению «Графический дизайн» продлен на период с 30 августа по 1 октября.

Тема конкурса — «Русский леттеринг», куратор направления «Графический дизайн» второго сезона проекта «Взлет» — графический дизайнер, педагог, руководитель авторской «Школы шрифта и типографики» Тагир Сафаев.

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту vzlet@vdnh.ru заполненную форму заявки, концепции работ для выставки и портфолио. Правила проведения открытого конкурса с подробным описанием условий подачи заявки приводятся на сайте ВДНХ.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 13 октября, выставка победителя состоится в павильоне №16 «Гидрометеорология» с 23 ноября 2017 года по 8 января 2018 года.



