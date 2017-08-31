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Начинаются московские показы Канского видеофестиваля

News_detailed_pictureКадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

Сегодня, 31 августа, выставкой «Это Фантастика» и презентацией книги пьес «Оптимизм» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» откроется Эхо XVI Международного Канского видеофестиваля, который проходил 23-27 августа в городе Канске Красноярского края.

В 20:00 начнется начнется официальное открытие фестиваля, на котором состоится московская премьера фантастической комедии Андрея Сильвестрова «Прорубь».

1 и 2 сентября пройдут показы фильмов конкурсной программы XVI Международного Канского видеофестиваля:

1 сентября

Программа №1

  • «Праздные шакалы» (Idle jackals, Венгрия, 2016), реж. Игорь и Иван Бухаровы;
  • «Update / Delete» (Россия, 2017), реж. Алексей Ильин и Григорий Калинин;
  • «Наследный раб» (Vernae, США, 2016), реж. Этан Фолк;
  • «Капля креацина» (A Drop Of Creacin, Израиль-Россия, 2017), реж. Ростан Тавасиев;
  • «Дахла» (Dakhla, Мексика, 2016), реж. Маурисио Саенс;
  • «Острова забытых кинотеатров» (Islands of Forgotten Cinemas, Хорватия, 2016), реж. Иван Рамляк;
  • «Морковь» (Porgandia, Эстония, 2016), реж. Ристо Кетт;

Программа №2

  • «Контросвет» (Counterlight, Израиль, 2016), реж. Майя Зак;
  • «Девушка за дверью» (Girl At The Door / Song joo-sung, Южная Корея, 2017), реж. Сон Чу-сон;
  • «Коммуникация» (Communication, Литва-Россия, 2015), реж. Владимир Абих;
  • «Морской завод» (Sea Factory, Нидерланды, 2017), реж. Пим Звиер;
  • «Атлас раненых зданий» (Atlas of the Wounded Buildings, Германия, 2016), реж. Тадеуш Тишбайн;
  • «Шизофрения» (Schizophrenia, Япония, 2016), реж. Юри Мураока;
  • «Фатима Мария Торрес и вторжение космического шаттла "Пинас 25"» (Fatima Marie Torres and the Invasion of Space Shuttle Pinas 25, Филиппины, 2016), реж. Карло Франсиско Манатад;
  • «9 способов нарисовать человека» (9 Ways to Draw A Person, Россия, 2016), реж. Александр Свирский.

2 сентября

Программа №3

  • «Окна» (Windows, Россия, 2016), реж. Анжела Липская;
  • «The White Film» (Израиль, 2016), реж. Яша Веткин;
  • «Plasma Vista» (Великобритания, 2016), реж. Сара Кокингс и Хэрриет Флерио;
  • «К фигуре Отца» (Towards the Figure of Father, Украина, 2016), реж. Лиза Бабенко;
  • «Вязание» (The Knits, Канада, 2017), реж. Лиза Берк;
  • «Спарта» (Sparta, Франция, 2016), реж. Ноэми Николя;
  • «Театр наваждений Роджера Баллена» (Roger Ballen's Theatre of Apparitions, Великобритания-ЮАР, 2016), реж. Эмма Калдер и Джед Хэйни;
  • «Вода» (Water, Белоруссия, 2017), реж. Наталья Якимахо.

Все фильмы будут демонстрироваться с английскими субтитрами.

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