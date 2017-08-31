Начинаются московские показы Канского видеофестиваля

Начинаются московские показы Канского видеофестиваляКадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино
Сегодня, 31 августа, выставкой «Это Фантастика» и презентацией книги пьес «Оптимизм» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» откроется Эхо XVI Международного Канского видеофестиваля, который проходил 23-27 августа в городе Канске Красноярского края.
В 20:00 начнется начнется официальное открытие фестиваля, на котором состоится московская премьера фантастической комедии Андрея Сильвестрова «Прорубь».
1 и 2 сентября пройдут показы фильмов конкурсной программы XVI Международного Канского видеофестиваля:
1 сентября
Программа №1
- «Праздные шакалы» (Idle jackals, Венгрия, 2016), реж. Игорь и Иван Бухаровы;
- «Update / Delete» (Россия, 2017), реж. Алексей Ильин и Григорий Калинин;
- «Наследный раб» (Vernae, США, 2016), реж. Этан Фолк;
- «Капля креацина» (A Drop Of Creacin, Израиль-Россия, 2017), реж. Ростан Тавасиев;
- «Дахла» (Dakhla, Мексика, 2016), реж. Маурисио Саенс;
- «Острова забытых кинотеатров» (Islands of Forgotten Cinemas, Хорватия, 2016), реж. Иван Рамляк;
- «Морковь» (Porgandia, Эстония, 2016), реж. Ристо Кетт;
Программа №2
- «Контросвет» (Counterlight, Израиль, 2016), реж. Майя Зак;
- «Девушка за дверью» (Girl At The Door / Song joo-sung, Южная Корея, 2017), реж. Сон Чу-сон;
- «Коммуникация» (Communication, Литва-Россия, 2015), реж. Владимир Абих;
- «Морской завод» (Sea Factory, Нидерланды, 2017), реж. Пим Звиер;
- «Атлас раненых зданий» (Atlas of the Wounded Buildings, Германия, 2016), реж. Тадеуш Тишбайн;
- «Шизофрения» (Schizophrenia, Япония, 2016), реж. Юри Мураока;
- «Фатима Мария Торрес и вторжение космического шаттла "Пинас 25"» (Fatima Marie Torres and the Invasion of Space Shuttle Pinas 25, Филиппины, 2016), реж. Карло Франсиско Манатад;
- «9 способов нарисовать человека» (9 Ways to Draw A Person, Россия, 2016), реж. Александр Свирский.
2 сентября
Программа №3
- «Окна» (Windows, Россия, 2016), реж. Анжела Липская;
- «The White Film» (Израиль, 2016), реж. Яша Веткин;
- «Plasma Vista» (Великобритания, 2016), реж. Сара Кокингс и Хэрриет Флерио;
- «К фигуре Отца» (Towards the Figure of Father, Украина, 2016), реж. Лиза Бабенко;
- «Вязание» (The Knits, Канада, 2017), реж. Лиза Берк;
- «Спарта» (Sparta, Франция, 2016), реж. Ноэми Николя;
- «Театр наваждений Роджера Баллена» (Roger Ballen's Theatre of Apparitions, Великобритания-ЮАР, 2016), реж. Эмма Калдер и Джед Хэйни;
- «Вода» (Water, Белоруссия, 2017), реж. Наталья Якимахо.
Все фильмы будут демонстрироваться с английскими субтитрами.
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