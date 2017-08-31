«Гараж» показывает документальную кинопрограмму «Между личным и политическим»

Кадр из фильма «Письма к Максу» © Музей современного искусства «Гараж»

До 3 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств перед зданием Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького проходят показы документальной программы «Между личным и политическим».

В программу вошли пять документальных эссе, объединяющих частные истории, историко-политические исследования и редкие архивные материалы, сообщает сайт «Гаража».

Программа «Между личным и политическим» рассказывает о важнейших событиях недавнего прошлого, преломившихся в судьбах героев каждого фильма.

30 августа программу открыла картина «Молчание Адрианы» (2017) — дебютная работа чилийского режиссера Лиccетт Ороcко, посвященная ее тете, бывшему сотруднику Управления национальной разведки, существовавшего при режиме Пиночета.

Сегодня, 31 августа, будет показан фильм французского режиссера Эрика Бодлера «Письма к Максу» (2014) о частично признанном государстве Республика Абхазия, снятый в форме эпистолярного эссе.

1 и 2 сентября в расписании показы картин «Вторая игра» (2014) Корнелиу Порумбойю (Румыния) и «Жорес» (2012) Венсана Дьетра (Франция). Первая из них — разговор режиссера с отцом во время просмотра записи футбольного матча, состоявшегося за год до падения режима Чаушеску, второй — лирическое размышление о доме, бездомности и хрупкости связей между людьми.

Завершит программу 3 сентября российская премьера фильма бразильского документалиста Жуана Морейры Саллиса «Когда наступает "сейчас"» (2017). Режиссер рисует портрет поколения 1960-х, времени политических потрясений по всему миру — от Чехословакии и Франции до Китая и Бразилии.



