«Гараж» показывает документальную кинопрограмму «Между личным и политическим»Кадр из фильма «Письма к Максу»© Музей современного искусства «Гараж»
До 3 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств перед зданием Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького проходят показы документальной программы «Между личным и политическим».
В программу вошли пять документальных эссе, объединяющих частные истории, историко-политические исследования и редкие архивные материалы, сообщает сайт «Гаража».
Программа «Между личным и политическим» рассказывает о важнейших событиях недавнего прошлого, преломившихся в судьбах героев каждого фильма.
30 августа программу открыла картина «Молчание Адрианы» (2017) — дебютная работа чилийского режиссера Лиccетт Ороcко, посвященная ее тете, бывшему сотруднику Управления национальной разведки, существовавшего при режиме Пиночета.
Сегодня, 31 августа, будет показан фильм французского режиссера Эрика Бодлера «Письма к Максу» (2014) о частично признанном государстве Республика Абхазия, снятый в форме эпистолярного эссе.
1 и 2 сентября в расписании показы картин «Вторая игра» (2014) Корнелиу Порумбойю (Румыния) и «Жорес» (2012) Венсана Дьетра (Франция). Первая из них — разговор режиссера с отцом во время просмотра записи футбольного матча, состоявшегося за год до падения режима Чаушеску, второй — лирическое размышление о доме, бездомности и хрупкости связей между людьми.
Завершит программу 3 сентября российская премьера фильма бразильского документалиста Жуана Морейры Саллиса «Когда наступает "сейчас"» (2017). Режиссер рисует портрет поколения 1960-х, времени политических потрясений по всему миру — от Чехословакии и Франции до Китая и Бразилии.
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