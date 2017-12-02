Улица Эльдара Рязанова появится в Москве

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Одна из новых улиц в Обручевском районе на юго-западе Москвы будет названа в честь кинорежиссера Эльдара Рязанова (1927-2015).

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, имя Рязанова получит Проектируемый проезд №6021, расположенный между улицей Обручева и улицей Новаторов.

«Протяженность улицы составляет чуть более километра, — говорится в сообщении. — По соседству с этим местом находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов».

Также портал мэра и правительства Москвы отмечает, что решение увековечить имя режиссера в топонимике Москвы было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

Предложение было поддержано президентом Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее именем Эльдара Рязанова была названа улица в микрорайоне «Южный город» Волжского района Самарской области.











