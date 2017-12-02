Улица Эльдара Рязанова появится в Москве© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Одна из новых улиц в Обручевском районе на юго-западе Москвы будет названа в честь кинорежиссера Эльдара Рязанова (1927-2015).
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, имя Рязанова получит Проектируемый проезд №6021, расположенный между улицей Обручева и улицей Новаторов.
«Протяженность улицы составляет чуть более километра, — говорится в сообщении. — По соседству с этим местом находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов».
Также портал мэра и правительства Москвы отмечает, что решение увековечить имя режиссера в топонимике Москвы было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.
Предложение было поддержано президентом Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Ранее именем Эльдара Рязанова была названа улица в микрорайоне «Южный город» Волжского района Самарской области.
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