В Москве пройдет первая персональная выставка Владимира Марковича

Владимир Маркович. Из серии «Обитатели». 2016 © Владимир Маркович

С 16 сентября по 10 октября Центр творческих индустрий «Фабрика» и галерея «Е.К.АртБюро» представят первую персональную выставку фотографа Владимира Марковича «Найти красного коня».

Выпускник Московского авиационного института и Школы современной фотографии Photoplay, Владимир Маркович на протяжении последних лет успешно участвовал в групповых проектах и международных конкурсах. В 2015 году он стал победителем фотоконкурса портала «Европульс» совместно с представительством Евросоюза в России и выпустил свою первую фотокнигу «Декорации».

На выставке в ЦТИ «Фабрика» будут представлены работы разных лет, посвященные внешним и экзистенциальным изменениям городского пространства.

«Для самого художника эти фотографии — свидетели переживания жизненных изменений, которые заставляют по-новому взглянуть на многие вещи, увидеть красоту в том, чего, возможно, раньше и не замечал, сосредоточиться на деталях, тонкостях и, наконец, на время уйти в себя, но, как истинный житель мегаполиса, переживать это состояние вместе с городом», — говорит куратор выставки Юлия Лебедева.

«Главный герой выставки — старая Москва, которая давно перестала быть старой и уже почти перестала быть Москвой, то есть это город, в котором фасады закрыты сетками, тротуары — оградами. Владимир Маркович поэтизирует металлический забор и строительную ячеистую сетку, бетонные плиты и оградительную сигнальную ленту. И, пожалуй, он — первый в нашей фотографии автор, который смотрит на эту, собянинскую Москву, как поэт», — комментирует историк фотографии, художественный критик Михаил Сидлин.



