«Стрелка» открыла набор в образовательную программу «Новая норма»

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До 1 ноября принимаются заявки на участие в междисциплинарной образовательной программе 2018 года «Новая норма» Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Программа «Новая норма» рассчитана на профессионалов из разных областей — архитекторов, социологов, инженеров, экономистов, дизайнеров, гейм дизайнеров, программистов, фотографов. В этом

году Институт «Стрелка» приглашает абитуриентов с опытом работы с видео и мультимедиа.

Подать заявку можно на сайте apply.strelka.com. Обучение бесплатное для 30 студентов со всего мира, на время обучения предоставляется стипендия 39 000 рублей. Минимальный возраст абитуриента — 25 лет. Язык обучения — английский.

Образовательная программа 2018 года начнется 31 января и продлится до июля — студенты рассмотрят темы логистики в эпоху глобальной компьютеризации, алгоритмического управления и экономики цифровых платформ.

«Новая норма» связывает теоретические и концептуальные модули с воркшопами, где студенты получают практические навыки работы с алгоритмами машинного обучения, кросс-платформенными инструментами для создания игр и приложений, технологиями дополненной и виртуальной реальности, монтажа и постпродакшена видео, саунд-дизайна и визуализации данных.

В программе 2018 года три главных акцента: софт, видео и стратегия. Подобные инструменты помогают выработать проективный тип мышления для создания моделей будущих проектов. Финальную работу в этом году студенты представят в формате видео-эссе, демо-версий и прототипов цифровых платформ и веб-приложений.

Программный директор и ведущий преподаватель «Новой нормы» — Бенджамин Браттон, социолог и теоретик дизайна и архитектуры, глава Центра дизайна Калифорнийского института телекоммуникаций и информационных технологий в Сан-Диего, автор книг о дизайне в эпоху искусственного интеллекта и глобальной компьютеризации.



