В Москву едет группа W.A.S.P.

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30 ноября в московском клубе Stadium выступит американская метал-группа W.A.S.P. Концерт входит в программу мирового тура «Re-Idolized», посвященного 25-летию альбома «The Crimson Idol» (1992).

Пятый студийный альбом W.A.S.P. считается поворотным в творчестве группы, сообщают организаторы концерта, агентство The Motley Concerts.

Многие критики и поклонники считают эту пластинку вершиной творчества W.A.S.P., а журнал Metal Hammer включил ее в список лучших концептуальных альбомов всех времен.

«История "The Crimson Idol" очень непростая. На альбоме десять песен, и смысл каждой из них часто оказывается не таким, каким его видят. На самом деле, всё на этом альбоме не так, как кажется на первый взгляд. Во всем заключен смысл чего-то иного. Альбом был создан в сатирическом ключе. Это значит, что человек поймет историю в зависимости от своего возраста и от того, от лица какого из героев он будет слушать альбом. Если вам 18, то вы услышите одно. Если через 5–10 лет вы переслушаете его, то услышите уже совсем другую историю. Я не хотел создавать для слушателя фастфуд. Я хотел сделать что-то, что, как мне казалось, будет иметь долгую жизнь», — говорит лидер W.A.S.P. Блэки Лолесс.

На концерте в Stadium музыканты исполнят «The Crimson Idol» целиком. Программа состоит из двух частей: помимо известных хитов в нее войдут три песни, не изданные на альбоме. Они будут исполнены в сопровождении кадров из фильма, который был выпущен к юбилею альбома.



