Участниками поэтического онлайн-фестиваля станут 50 поэтов со всего мира

© «Не здесь»

Станислав Львовский, Андрей Хаданович, Федор Сваровский, Андрей Родионов, Олег Пащенко, Марко Погачар, Остап Сливинский, Линор Горалик, Сдржан Гагич, Дина Гатина и еще около 40 поэтов из 13 стран примут участие в международном поэтическом онлайн-фестивале «Не здесь», который начнется 26 сентября.

В течение месяца записанные поэтами специально для фестиваля «Не здесь» видеоролики, на которых они читают свои стихи, будут выкладываться на странице фестиваля в фейсбуке.

Каждый автор запишет до 3 до 6 роликов — таким образом, будут представлены до 300 стихотворений, которые останутся в свободном доступе и после окончания фестиваля,

«Это по-настоящему независимый фестиваль в независимом мире: вне спонсоров, вне сложной логистики, вне чьих бы то ни было финансовых интересов, но главное — вне географии: где бы поэт ни жил, он часть единой ткани современной поэзии; где бы ни жил читатель, он может смотреть и слушать лучших современных авторов. Именно так поэзия и должна существовать сегодня», — говорит создатель и куратор фестиваля «Не здесь», украинский поэт и переводчик Виктор Шепелев.

Фестиваль проводится во второй раз. В первом фестивале участвовали Вера Павлова, Сергей Жадан, Юлия Тишковская, Евгения Риц, Дмитрий Кузьмин, Борис Херсонский и несколько десятков других авторов. Ролики со стихами участников фестиваля набирали до 5000 просмотров и широко тиражировались в сети.







