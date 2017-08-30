В Петербурге пройдет выставка современных художников о блокаде

В Петербурге пройдет выставка современных художников о блокадеАнастасия Кизилова. Стол© Анастасия Кизилова / ГЦСИ-РОСИЗО
8 сентября в Петропавловской крепости откроется первая выставка современного искусства, посвященная блокаде.
На выставке «Тихие голоса», организованной Северо-Западным филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе ГМВЦ «РОСИЗО», будут представлены аудио и видео инсталляции современных петербургских медиахудожников.
«Проект-исследование "Тихие голоса" ставит своей целью поиск новых визуальных образов в разговоре о блокаде Ленинграда, новых способов говорить на волнующую нас противоречивую и сложную тему, привлекая современные технологии и открывая малоизвестные источники», — сообщают организаторы.
На основе доступных исторических публикаций, архивных источников и частных свидетельств участники проекта исследуют повседневную жизнь человека в осажденном городе.
В выставке участвуют Александр Андросов, Вадим Зайцев, Людмила Белова, Петр Белый, Вита Буйвид, Eлена Губанова, Иван Говорков, Анастасия Кизилова, Вячеслав Курицын, Вадим Леухин, Александр Теребенин, Наталья Тихонова, Анна Франц и Максим Шер.
Выставка «Тихие голоса» продлится до 22 октября
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