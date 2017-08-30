Открывается Венецианский кинофестиваль

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Сегодня, 30 августа, начинает работу 74-й Международный Венецианский кинофестиваль.

На открытии будет показана фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче» (Downsizing). Этот фильм и еще 20 картин, в том числе новые работы Ай Вейвея, Даррена Аронофски, Джорджа Клуни и Гильермо дель Торо, примут участие в основной конкурсной программе фестиваля.

Еще 19 фильмов участвуют в программе «Горизонты», вне конкурса будут показаны десятки игровых и документальных картин, в том числе фильм закрытия фестиваля — «Беспредел: Последняя глава» (Outrage Coda) Такеши Китано.

Российские фильмы в официальную программу Венецианкского фестиваля 2017 года не вошли. Как отмечает ТАСС, в ретроспективной секции «Венецианская классика» будет представлена отреставрированная копия картины Элема Климова «Иди и смотри» (1985).

Девять мировых премьер состоятся в параллельной секции фестиваля, Венецианской международной неделе критики.

74-й Международный Венецианский кинофестиваль завершится 9 сентября. Его победителей определит международное жюри, которе впервые за последние 11 лет возглавила женщина — актриса Аннет Бенинг (США).

Некоторые обладатели призов уже известны: премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.



