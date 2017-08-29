Петербургский ТЮЗ готовит премьеру спектакля «Лицо Земли»

© ТЮЗ им. А.А. Брянцева

7 сентября на Большой сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева в Петербурге состоится премьера спектакля «Лицо Земли» по пьесе Аси Волошиной. Режиссер-постановщик — Евгения Сафонова, художник-постановщик — Анна Мартыненко.

Премьерные представления также назначены на 8, 28 и 29 сентября.

В ролях: Мария Соснякова, Анна Слынько, Алиса Золоткова, Иван Стрюк, Анна Мигицко, Андрей Слепухин, Никита Остриков, Илья Божедомов, Александра Ладыгина, Анастасия Казакова, Аделина Любская, Дмитрий Ткаченко, Никита Марковский, Анастасия Грибова.

«Спектакль посвящен осмыслению одной из важнейших проблем, стоящих перед современным обществом — Постановка станет, по сути, первой в российском театре серьезной попыткой разговора об экологии, об ответственности человека перед природой и перед планетой, — говорится в анонсе спектакля на сайте ТЮЗа имени А.А. Брянцева. — Авторы спектакля стремятся создать средствами современного театра мультипотоковое действие — одновременно поэтичное, познавательное и зрелищное повествование».

Евгения Сафонова: «Ежедневно каждый из нас совершает действия, которые оказывают влияние на судьбу нашей планеты. У каждого из наших поступков есть цена, и она — огромная, если мыслить не рамками жизни человека, а в масштабах присутствия человека в окружающем мире. Мы живем, беря в долг у своих потомков — чем больше земных ресурсов мы используем сегодня, тем меньше останется нашим детям. Должны ли мы нести ответственность за свое присутствие на Земле? Для нас чрезвычайно важно вести разговор на эту тему именно с подростками — аудиторией, открытой для диалога и потенциально способной повлиять на позитивные изменения в будущем».



