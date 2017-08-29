Пермский театр оперы и балета в новом сезоне представит семь премьер

Сцена из балета «Опера» © Brescia / Amisano / Teatro alla Scala

В планах на новый сезон Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского четыре балетные и три оперные премьеры, в том числе постановки Ромео Кастеллуччи, Алексея Ратманского, Алексея Мирошниченко и Венсана Дюместра.

Как сообщает пресс-служба театра, 146-й сезон в Пермской опере откроется «Лебединым озером» — представления обновленной в 2015 году версии балета пройдут 30 и 31 августа, первая премьера — детского спектакля-концерта «Сад осьминога» в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова — состоится в ноябре .

Первой балетной премьерой сезона станет спектакль «Asunder» («На части») на музыку Вагнера и Шопена в постановке испанского хореографа Гойо Монтеро. Мировая премьера спектакля пройдет 13, 14 и 19 ноября на фестивале современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. В декабре «Asunder» будет показан в Перми — в один вечер с возобновленным балетом Уильяма Форсайта «The Second Detail» («Вторая деталь»).

Перед Новым годом будет представлен балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, а в марте на сцену пермского театра будет перенесен балет Леонида Десятникова «Опера» в постановке Алексея Ратманского. Мировая премьера балета состоялась в 2014 году в Ла Скала.

Серию оперных премьер откроет в марте мастера «Фаэтон» Жан-Батиста Люлли в постановке режиссера Бенджамина Лазаря и художественного руководителя и дирижера ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра. Спектакль готовится в сотрудничестве с театральным департаментом Версальского дворца. В нем примут участие сводный оркестр, состоящий из музыкантов Le Poème Harmonique и MusicAeterna, и интернациональный состав солистов.

Премьера оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» откроет Международный Дягилевский фестиваль — 2018. Спектакль поставит итальянский режиссер Ромео Кастеллуччи. Спектакль «Жанна на костре» создан в сотрудничестве с Лионской оперой.

Также в предварительной программе XII Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня 2018 года, хореографическая постановка Алена Плателя «Nicht Shlafen» («Не спать»), выступление ансамбля из Гента B'Rock и бельгийского коллектива Graindelavoix. На закрытии фестиваля в исполнении Фестивального оркестра под руководством Теодора Курентзиса прозвучат произведения Малера — Четвертая симфония и песни из цикла «Волшебный рог мальчика».

В октябре оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Первую симфонию Прокофьева, также в октябре в Петрми будет представлена концертная версия оперы Глинки «Руслан и Людмила» в исполнении солистов оперной труппы, Оперного хора, хора MusicAeterna и Большого симфонического оркестра театра под управлением Андрея Данилова. Весной концертная версия оперы-оратории Стравинского «Царь-Эдип» прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением главного дирижера театра Валерия Платонова.

В конце декабря MusicAeterna и Теодора Курентзиса отправятся в большой российский тур — музыканты исполнят Седьмую симфонию Шостаковича в Перми, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Москве и Петербурге. Балетная труппа театра в ноябре поедет в Бахрейн, где выступит в национальном театре с балетом Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Кроме того, в сентябре продолжит работу «Лаборатория современного зрителя», в ноябре — проект «Оперный экстрим». В рамках нового проекта, «Легенды Пермского театра», пройдут концерты и творческие вечера, посвященные артистам, в разные годы работавшим в Пермском театре оперы и балета. В апреле 2018 года состоится Открытый российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск», художественным руководителем и председателем жюри которого является легендарный танцовщик Большого театра Владимир Васильев.



