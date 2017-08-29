В Москве пройдет концерт Ezra Collective© ezracollective.com
17 сентября в Клубе Алексея Козлова с единственным концертом в Москве выступит британская джазовая группа Ezra Collective.
Лондонский квинтет, в музыке которого джаз смешивается с афробитом, регии и хип-хопом, получил широкую известность в 2012 году, выиграв конкурс Yamaha Jazz Experience Competition.
Затем последовали большие гастроли по Великобритании, выступление с американским трубачом Теренсом Бланшаром на Лондонском джазовом фестивале и множество концертов в разных странах мира.
В Москве британские музыканты выступят с программой, составленной из собственных композиций, кавер-версий известных хитов и джазовых стандартов. На сцену Клуба Алексея Козлова выйдут Дилан Джонс (труба), Джеймс Моллисон (тенор-саксофон), Джо Армон-Джонс (фортепиано), Ти Джей Колеозо (бас-гитара) и Феми Колеозо (ударные).
Гастроли Ezra Collective организованы Клубом Алексея Козлова при поддержке фестиваля «Усадьба Jazz»
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