Уволен ректор РГГУ

Евгений Ивахненко © РГГУ

Министерство образования и науки прервало контракт с ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгением Ивахненко, назначенным на этот пост полтора года назад.

«Подтверждаю увольнение по приказу министра образования, то есть контракт прерван», — рассказал Ивахненко РБК. О причинах увольнения он говорить не стал.

Обязанности ректора будет временно исполнять директор Историко-архивного института, первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.

Заведующий кафедрой социальной философии РГГУ Евгений Ивахненко был назначен ректором в начале марта 2016 года, сменив в этой должности Ефима Пивовара, который возглавлял РГГУ с 2006 года. Как отмечает «Интерфакс», контракт с новым ректором был заключен на три года.

Евгений Ивахненко окончил Камышинское высшее инженерное военное училище (1979) и философский факультет Киевского университета (1988), доктор философских наук. В РГГУ с 2003 года, с 2007 года заведовал кафедрой социальной философии философского факультета.







