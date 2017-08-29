Уволен ректор РГГУ

Уволен ректор РГГУЕвгений Ивахненко© РГГУ
Министерство образования и науки прервало контракт с ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгением Ивахненко, назначенным на этот пост полтора года назад.
«Подтверждаю увольнение по приказу министра образования, то есть контракт прерван», — рассказал Ивахненко РБК. О причинах увольнения он говорить не стал.
Обязанности ректора будет временно исполнять директор Историко-архивного института, первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.
Заведующий кафедрой социальной философии РГГУ Евгений Ивахненко был назначен ректором в начале марта 2016 года, сменив в этой должности Ефима Пивовара, который возглавлял РГГУ с 2006 года. Как отмечает «Интерфакс», контракт с новым ректором был заключен на три года.
Евгений Ивахненко окончил Камышинское высшее инженерное военное училище (1979) и философский факультет Киевского университета (1988), доктор философских наук. В РГГУ с 2003 года, с 2007 года заведовал кафедрой социальной философии философского факультета.
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