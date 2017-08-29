Объявлена визуальная программа фестиваля Unsound Dislocation Kazan

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Художники из России, Франции и Германии создадут мультимедийные шоу, видеоинсталляции и арт-объекты для международного фестиваля аудиовизуального искусства Unsound Dislocation, который пройдет в Казани 9 сентября.

На территории промышленного объекта вблизи Речного порта будут работать две сцены — «Ангар» и «Двор». При входе гостей Unsound Dislocation Kazan будет встречать центральный объект визуальной программы фестиваля — проекция, созданная берлинским медиахудожником Лиллеваном вместе с казанским дуэтом Watch Me и основанная на наследии НИИ «Прометей».

Итогом проведенного Лиллеваном исследования архива пионеров отечественного медиаарта НИИ «Прометей» и Булата Галеева станет мультимедийное представление на сцене «Ангар». В нем будут использованы материалы и световые машины из архива «Прометея» и прозвучит музыка, сложенная казанским композитором Рушанией Низамутдиновой из звуков, которые издают эти устройства.

Швейцарская исполнительница Аиша Деви представит аудиовизуальное шоу совместно с французским художником и фотографом Эмилем Баррэ. По словам Деви, ее выступления напомнят «о первобытном состоянии, о мантре, о погружении людей в другое состояние, о музыке как шаманском инструменте». В проекте Эмиля Баррэ сочетаются разные вокальные техники, музыкальные стили и визуальные эффекты.

Помимо 3D-мэппинг-инсталляции на фасаде ангара казанцы Watch Me подготовят для Unsound Dislocation видео, которое будет сопровождать значительную часть выступлений на сцене «Ангар, а также трехмерный арт-объект, подробности которого пока держат в секрете.

Одним из главных событий на сцене «Ангар» станет живое выступление казанского электронного музыканта и художника Саши Маника. Он покажет видео, в которое войдут его лучшие работы за последние четыре года: графические коллажи, картины, выполненные в смешанной технике, фотографии, съемки природы, фрагменты видеомиксов.

Казань — один из пяти городов, участвующих в программе Unsound Dislocation в 2017 году. Международный проект, направленный на расширение культурных связей между городами Восточной Европы и Центральной Азии, проходит в этом году также в Киеве, Минске, Алма-Ате и Мурманске..

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена» и Гёте-Институтом при поддержке мэрии Казани



