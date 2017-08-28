В Москве покажут кино Гонконга

В Москве покажут кино ГонконгаКадр из фильма «Любовь без подготовки»© CoolConnections
С 5 по 10 сентября в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль «Creative visions: Кино Гонконга», в программу которого отобраны восемь фильмов, снятых в Гонконге за последние 20 лет.
Как сообщают организаторы, арт-объединение CoolConnections, фестиваль приурочен к празднованию 20-летия образования Специального административного района Гонконг, которое помимо Москвы и Гонкога пройдет в Берлине, Торонто, Париже, Ванкувере, Сеуле, Манчестере, Лондоне, Праге и Удине.
Гостями фестиваля станут режиссер Пан Хо-чун и продюсер Суби Лян — они представят в Москве свой новый фильм «Любовь без подготовки».
Фильмы фестиваля «Creative visions: Кино Гонконга»:
- «Любовь без подготовки» (Chun kiu gau chi ming, Китай-Гонконг, 2017), реж. Пан Хо-чун;
- «Любовь в затяжке» (Chi ming yu chun kiu, Гонконг, 2010), реж. Пан Хо-чун;
- «Простая жизнь» (Tou ze, Гонконг, 2011), реж. Энн Хуэй;
- «Офис» (Hua li shang ban zu, Китай-Гонконг, 2015), реж. Джонни То;
- «Разборки в стиле кунг-фу» (Gon fu, Китай-Гонконг, 2004), реж. Стивен Чоу;
- «Двойная рокировка» (Mou gaan dou, Гонконг, 2002), реж. Эндрю Лау, Алан Мак;
- «Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона» (Di Renjie: Shen du long wang, Китай, 2013), реж. Цуй Харк;
- «Сделано в Гонконге» (Heung Gong jai jo, Гонконг, 1997), реж. Фрут Чан.
Вход на все показы фестиваля бесплатный.
На открытии фестиваля состоится вечеринка, посвященная Гонконгу и современной поп-музыке Азии, на которой будут звучать хиты номинантов и победителей премии Mnet Asia Music Awards.
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