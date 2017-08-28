В Петербурге откроется выставка о Борисе Понизовском© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
С 7 сентября по 30 октября Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства проведет первую в истории большую выставку, посвященную режиссеру, художнику, философу, писателю, одному из ключевых представителей ленинградской неофициальной культуры 1960–90-х годов Борису Понизовскому (1930–1995).
На выставке «БоПо. Неперелистанный театр» в Шереметевском дворце — Музее музыки впервые будут представлены материалы из архива Бориса Понизовского, сохраненного его ученицей Еленой Вензель.
Они охватывают 40 лет театральной жизни Понизовского — с 1960-х по 1990-е годы — и включают уникальные фото-, видео- и аудиосвидетельства о работах в Эрмитажном театре и курганском театре «Гулливер», о создании детской студии «Дадада» и первого частного ленинградского театра «ДаНет».
В экспозицию войдут как осуществленные постановки, так и нереализованные идеи: теоретические разработки, экспликации, записанные на разрозненных библиотечных карточках, утопические искания — проекты «Универсального театра» и «Тотального театра» (разработанного совместно с художником-кинетиком Вячеславом Колейчуком), а также маски и бижу, костюмы и бутафория, карточки, фотографии, эскизы, видеоспектакли и домашние съемки, документальные фильмы, аудиовоспоминания и музыкальные записи.
Куратор выставки — театральный критик, кандидат искусствоведения Вера Сенькина. Художники выставки — ученики Бориса Понизовского, создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко.
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