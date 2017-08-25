Вручена первая премия в области музыкальных технологий Synthposium Awards

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27 августа на фестивале Synthposium в Москве впервые состоялось вручение профессиональной премии в области музыкальных технологий Synthposium Awards 2017.

Победители в основных номинациях — российские и иностранные инженеры и производители — были выбраны жюри из числа участников выставки фестиваля Synthposium, на которой были представлены более 50 независимых и мировых брендов.

В номинации «Лучший eurorack-модуль» победила компания SSSR Labs с модулем Matrixarchate. В номинации «Лучший синтезатор» лауреатом стал инженер Роман Филиппов с Deckard's Dream, оффлайн-премьера которого состоялась на фестивале Synthposium. В номинации «Устройство обработки звука» приз присужден компании VG Line за модель 12bitcrusher.

Помимо основных номинаций на фестивале были отмечены явления в индустрии, которые ее развивают. В номинации «Сохранение наследия» приз получил легендарный аналоговый двухголосный синтезатор «Поливокс» и московский композитор и инженер-разработчик Александр Пленингер.

В номинации «Возобновленное производство» награда присуждена андеграундной лаборатории с ручным производством SOMA laboratory, основанной радиоинженером и музыкантом Владом Креймером.

В номинации «Популяризация: образовательная инициатива» награждена компания Playtronica.

Фестиваль музыки и технологий Synthposium 2017 проходил в Москве с 24 по 27 августа. Его основными площадками были Центр современного искусства «Винзавод» и Центр дизайна Artplay.

В фестивале приняли участие более 150 зарубежных и российских артистов. Помимо выставки и событий музыкальной части на Synthposium состоялись лекции, мастер-классы, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии, были представлены аудиовизуальные инсталляции.



