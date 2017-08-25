Вручена первая премия в области музыкальных технологий Synthposium Awards© Synthposium 2017
27 августа на фестивале Synthposium в Москве впервые состоялось вручение профессиональной премии в области музыкальных технологий Synthposium Awards 2017.
Победители в основных номинациях — российские и иностранные инженеры и производители — были выбраны жюри из числа участников выставки фестиваля Synthposium, на которой были представлены более 50 независимых и мировых брендов.
В номинации «Лучший eurorack-модуль» победила компания SSSR Labs с модулем Matrixarchate. В номинации «Лучший синтезатор» лауреатом стал инженер Роман Филиппов с Deckard's Dream, оффлайн-премьера которого состоялась на фестивале Synthposium. В номинации «Устройство обработки звука» приз присужден компании VG Line за модель 12bitcrusher.
Помимо основных номинаций на фестивале были отмечены явления в индустрии, которые ее развивают. В номинации «Сохранение наследия» приз получил легендарный аналоговый двухголосный синтезатор «Поливокс» и московский композитор и инженер-разработчик Александр Пленингер.
В номинации «Возобновленное производство» награда присуждена андеграундной лаборатории с ручным производством SOMA laboratory, основанной радиоинженером и музыкантом Владом Креймером.
В номинации «Популяризация: образовательная инициатива» награждена компания Playtronica.
Фестиваль музыки и технологий Synthposium 2017 проходил в Москве с 24 по 27 августа. Его основными площадками были Центр современного искусства «Винзавод» и Центр дизайна Artplay.
В фестивале приняли участие более 150 зарубежных и российских артистов. Помимо выставки и событий музыкальной части на Synthposium состоялись лекции, мастер-классы, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии, были представлены аудиовизуальные инсталляции.
новости
14:24Вручена первая премия в области музыкальных технологий Synthposium Awards
13:57Зарубежные деятели культуры требуют освободить Кирилла Серебренникова
12:54За лето принес прибыль лишь один российский фильм
12:14Завершился Канский видеофестиваль
10:45Говорухин больше не будет снимать кино
10:19Умер Яков Паппэ
25 августа 2017
17:38«Сноб» вернул на сайт письмо Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова
16:36Новый музей блокады появится в Петербурге в 2019 году
15:57Прекращаются съемки фильма Кирилла Серебренникова о Викторе ЦоеВсе новости