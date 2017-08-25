За лето принес прибыль лишь один российский фильм

Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения» © «Каропрокат»

По итогам лета 2017 на фильмы российского производства пришлось 3,6% кассовых сборов и 3,7% зрителей. Прибыльным оказался только фильм «Бабушка легкого поведения».

Как сообщает «Коммерсантъ», при бюджете 90 млн рублей комедия Марюса Вайсберга заработала в России и СНГ 130 млн рублей.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в целом летние сборы в России и СНГ без учета последнего уикенда составили 11,185 млрд рублей, в кинотеатрах побывали 47,544 млн человек. Российское кино собрало 399 млн рублей (1,781 млн зрителей) — 3,6% (3,7%) от общих показателей. С начала года общие сборы достигли 38,28 млрд рублей (на 7,1% больше, чем за тот же период 2016 года), при этом российские фильмы собрали 6,997 млрд рублей (+13,2%).

Помимо «Бабушки легкого поведения» с начала года окупились еще три фильма отечественного производства: фантастическая драма Федора Бондарчука «Притяжение», комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася» и хоррор Святослава Подгаевского «Невеста», получившие поддержку Фонда кино.

Летние релизы, поддержанные Фондом кино, — «Блокбастер» (сборы 11 млн рублей при бюджете 50 млн рублей) и «Сказ о Петре и Февронии» (сборы 49 млн рублей при бюджете 140 млн рублей) — в прокате не окупились.

«Почему рост доли российских фильмов находится в противоречии с содержанием? Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. — заявил на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский. — Вышел фильм "Холодное танго", плохо прошел. Или "Большой" — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше».

Сборы фильма «Холодное танго» составили 24 млн рублей при бюджете 250 млн рублей, сборы «Большого» — 234 млн рублей при бюджете 370 млн рублей.



