Завершился Канский видеофестиваль

Кадр из фильма «Девушка за дверью» © Korean Film Council

27 августа в городе Канске Красноярского края завершился XVI Международный Канский видеофестиваль. Гран-при «Золотой пальмовый секатор» присужден картине южнокорейского режиссера Сон Чу-сона «Девушка за дверью», героиня которой пытается противостоять домашнему насилию.

Второе место по результатам голосования международного жюри занял «Атлас раненых зданий» Тадеуша Тишбайна (Германия), третье — «Наследный раб» Этана Фолка (США).

Специального упоминания жюри удостоена анимационная картина «Окна» Анжелы Липской (Россия), приза фестивальной прессы — «Капля креацина» Ростана Товасиева (Мальгаут), специального упоминания журнала «Искусство кино» — «Контросвет» Майи Зак (Израиль).

Фильм «Update/Delete» Алексея Ильина и Григория Калинина (Россия) получил специальный приз «Кинергия», учрежденный генеральным спонсором Международного Канского видеофестиваля Сибирской генерирующей компанией (СГК).

В конкурсной программе фестиваля в этом году было 23 короткометражных фильма из 16 стран. Вечерние показы проходили на поляне в лесу за Канским драматическим театром: фильмы транслировались на надувной экран, а над зрителями между соснами был натянут тент.

В состав международного жюри фестиваля под председательством кандидата философских наук, бывшего директора Красноярского краевого культурно-исторического музейного комплекса Михаила Шубского (Красноярск) входили доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств Светлана Адоньева (Петербург), доктор философии, преподаватель Открытого университета Израиля Ури Гершович (Израиль), художник Владислав Гультяев (Канск), режиссер и художник Владимир Селезнев (Екатеринбург), режиссер и видеохудожник Эви Шуберт (Германия).

Внеконкурсная программа видеофестиваля включала специальные программы фильмов «Канский выбор», картины Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз» в сопровождении перформанса члена жюри Ури Гершовича и поэта Андрея Родионова, а также канские премьеры киноальманаха «Россия как сон», снятого гостями фестиваля в 2015 году, и фантастической комедии «Прорубь» Андрея Сильвестрова. С авторской ретроспективой выступила член жюри Эви Шуберт — лауреат прошлогоднего фестиваля, приехавшая в Канск при поддержке Гёте-Института в Новосибирске.

С 31 августа по 3 сентября фильм «Прорубь» и все работы конкурсной программы XVI Международного Канского видеофестиваля будут представлены в московском кинотеатре «Октябрь».

Параллельно с видеофестивалем в Канске проходили литературный фестиваль «Зазубрина», главными направлениями которого в этом году стали фристайл, сторителлинг и импровизационный театр, и архитектурный фестиваль, представивший несколько оригинальных выставок, а также дискуссии, объединенные темой «Архитектура и свобода», с участием художников, кураторов, критиков и архитекторов из Красноярска, Москвы, Парижа, Новосибирска, Томска и Нижнего Новгорода.

26 августа на одной из выставок была демонтирована работа гражданского активиста и художника Матвея Крылова в которой увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Президент фестиваля Андрей Сильвестров узнал об инциденте из сообщения «Эха Москвы».

«Эту работу... по требованию чиновников сняли с выставки в Канском лесу. <...> Признаю что в этой ситуации невозможно говорить об искусстве. — прокомментировал он. — Желая сохранить фестиваль, мы нанесли по нему самый большой удар. Особенно стыдно перед друзьями-художниками, которые нас поддержали и дали свои работы для аукциона в поддержку фестиваля, аукцион мы проводить не стали, так как появился спонсор. Но сам факт солидарной поддержки, был очень важен и необыкновенно мотировал. Мы сейчас экзамен на солидарность не выдержали».



