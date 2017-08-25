Говорухин больше не будет снимать кино

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27 августа, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин объявил о решении больше не снимать кино после своего последнего фильма, «Конец прекрасной эпохи».

Это заявление Говорухин сделал на встрече с представителями общественности во время рабочей поездки в Удмуртию, передает «Интерфакс».

«Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», — сказал Говорухин.

Фильм «Конец прекрасной эпохи» по мотивам сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс» вышел в 2015 году и стал 22-м в фильмографии режиссера. По его словам, фильм, хотя и снят по мотивам произведений Довлатова, во многом автобиографичен.



























