Говорухин больше не будет снимать кино© Пресс-служба Президента России
27 августа, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин объявил о решении больше не снимать кино после своего последнего фильма, «Конец прекрасной эпохи».
Это заявление Говорухин сделал на встрече с представителями общественности во время рабочей поездки в Удмуртию, передает «Интерфакс».
«Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», — сказал Говорухин.
Фильм «Конец прекрасной эпохи» по мотивам сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс» вышел в 2015 году и стал 22-м в фильмографии режиссера. По его словам, фильм, хотя и снят по мотивам произведений Довлатова, во многом автобиографичен.
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