«Сноб» вернул на сайт письмо Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова

На сайте журнала «Сноб» снова появилось письмо драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Ранее оно было удалено, поскольку редакция издания сочла необходимым проверить текст на соответствие российскому законодательству.

Письмо было размещено в блоге Вырыпаева на Snob.ru вечером в четверг, 24 августа. В связи с арестом Серебренникова он обратился к российским деятелям культуры с призывом прекратить сотрудничество с властями РФ.

«Первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. — говорится в письме. — Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину».

«Я далек от политики и никогда ей занимался, но сегодня я чувствую, что пришло время и действительно есть шанс что-то изменить, потому что так дальше нельзя», — написал Вырыпаев. При этом он несколько раз подчеркнул, что не имеет в виду насильственную смену власти. Свое письмо он закончил требованием освободить Серебренникова.

Вскоре текст письма исчез с сайта Snob.ru. Как пояснила телеканалу «Дождь» директор по внешним коммуникациям «Сноба» Ксения Чудинова, его «проверяли на законность» юристы. Что именно в письме нуждалось в проверке, она не уточнила.

Сегодня, 25 августа, письмо Вырыпаева опубликовал на сайте Киносоюза кинорежиссер Виталий Манский.

После того, как доступ к письму на Snob.ru был восстановлен, ситуацию прокомментировал шеф-редактор «Сноба» Алексей Алексенко.

«Открытое письмо Вырыпаева показалось некоторым коллегам демагогическим, вызывающим и оскорбительным для многих деятелей культуры, в том числе для самого Кирилла Серебренникова», — сообщил он. По просьбе редакции письмо проанализировали юристы, заключившие, что его публикация «действительно могла бы иметь негативные юридические последствия».

Тем не менее редакция «Сноба» решила вернуть письмо в открытый доступ, поскольку «отказ от публикации был бы по своим последствиям равносилен закрытию... проекта, причем закрытию по наиболее печальному из всех возможных сценариев».



