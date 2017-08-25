Прекращаются съемки фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое

Кирилл Серебренников на съемках фильма «Лето» © Алексей Фокин / In Focus Studio

Съемки фильма «Лето» о Викторе Цое режиссера Кирилла Серебренникова будут заморожены.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление продюсера фильма Ильи Стюарта.

«Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам, — пишет продюсер. — Кирилл Серебренников наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни».

«Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что фильм предполагается выпустить в прокат в 2018 году.

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признает.

В поддержку Серебренникова выступили Европейская киноакадемия, Ассоциация театральных критиков, музыкант Гидон Кремер, драматург и режиссер Иван Вырыпаев и другие деятели культуры в России и за рубежом.



























