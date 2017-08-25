ГМИИ представит выставку Цай Гоцяна

© Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГММИ) откроется выставка «Октябрь» китайского художника Цай Гоцяна.

Как сообщает сайт ГМИИ, она станет его первой персональной выставкой в России.

Гигантская инсталляция «Октябрь», осмысляющая столетие русской революции, займет главные экспозиционные площади ГМИИ. Экспозиция представит всё многообразие стратегий и методов, которые Цай Гоцян использует в своей арт-практике.

У входа в музей появится инсталляция «Осень» — рукотворная гора из березок, прорастающих из 350 детских колыбелек и колясок, пожертвованных жителями Москвы (сбор колясок заканчивается 5 сентября).

Также при участии москвичей художник создаст три двадцатиметровые картины-свитка, выполненные в технике живописи порохом.

«Экспозиция, посвященная вековому юбилею революции в России, будет построена в форме диалога современного искусства с архитектурой классического музея, готового произведения — с историей его создания, событий прошлого — с надеждами сегодняшнего дня», — говорит директор ГМИИ Марина Лошак.

«Это не повествование о великих общественных системах или государственном строе. — объясняет Цай Гоцян. — Мне представляется более важным говорить о людях, о тех отдельных личностях, из которых состоит "народ". В период благоденствия или во время несчастий, история всегда создается людьми, которые должны нести ответственность и осознавать последствия. "Почему люди стремятся к совершенству?", "Что они делают, чтобы мечта осуществилась?" — эти вопросы обращены не только к прошлому, но и к настоящему. Они адресованы не только России и Китаю, но и всему миру».

Цай Гоцян (р. 1957) занимается живописью, создает инсталляции, видео и перформансы. В 1981–1985 годах он изучал сценический дизайн в шанхайской Театральной академии, в 1986–1995 годах жил и работал в Японии, где начал изучать свойства пороха, используя его в живописи, с 1995 года живет и работает в Нью-Йорке.

Выставка Цая Гоцяна «Октябрь» в ГМИИ продлится до 12 ноября.



