Музыканты со всего мира съедутся в Петербург на фестиваль Бориса Гребенщикова

Артисты из России, Австрии, Аргентины, Великобритании, Грузии, Ирландии, Мали, Франции и других стран выступят 9 сентября в Петербурге на первом фестивале всемирной музыки «Части света», идейным вдохновителем и арт-директором которого является Борис Гребенщиков.

Фестиваль «Части света» пройдет на двух сценах в историческом ландшафтном саду дворца Юсуповых в центре города.

Хедлайнерами фестиваля станут группы «Мгзавреби» (Грузия), Flook (Ирландия), Terakaft (Мали), Duo Mosalini-Grouet (Аргентина-Франция), «Ят-ха» (Россия), Ману Делаго (Австрия), The Beat и Ranking Roger (Великобритания).

Также в Петербурге выступят BroS BurritoS (Мексика) и другие группы, играющие world music, а сам Борис Гребенщиков представит на фестивале специальную программу, содержание которой пока не разглашается.

«Главный посыл — привезти музыку, с которой люди здесь, как правило, не имеют возможности столкнуться или не знают, или просто не могут услышать вживую. Я считаю, что люди в Петербурге слышат недостаточно много разной и хорошей музыки», — сказал Борис Гребенщиков на пресс-конференции в апреле, когда было объявлено об основании фестиваля «Части света».

Помимо выступлений музыкантов на фестивале запланированы «Всемирный рынок» с сувенирами, одеждой и едой из разных стран, интерактивные выставочные зоны с экзотическими музыкальными инструментами и мастер-классы по традиционным мировым танцам.

Фестиваль «Части света» организует компания «Светлая Музыка» (фестивали STEREOLETO, «Музыка Кино», St. Petersburg Craft Weekend)



