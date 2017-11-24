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ИПСИ проводит набор на курс «Новые художественные стратегии»

News_detailed_picture© ИПСИ

Институт проблем современного искусства (ИПСИ) объявил набор художников, кураторов и теоретиков на курс «Новые художественные стратегии» на 2017-2019 учебный год.

Программа «Новые художественные стратегии» включает:

  • курсы по истории и теории современного искусства,
  • мастер-классы художников, кураторов и теоретиков,
  • изучение и разбор избранных текстов,
  • просмотры работ,
  • групповые дискуссии.

Обучение проводится по направлениям «Художники» (30 мест) и «Теоретики и кураторы» (10 мест).

Зачисление производится по результатам собеседования, для участия в котором необходимо заполнить анкету абитуриента ИПСИ. Заявки принимаются до 25 сентября, собеседования пройдут в начале октября.

Абитуриентам, желающим поступить на направление «Художник», необходимо прислать портфолио работ, кураторам и теоретикам — эссе о художнике, кураторе, произведении или выставке.

Подробнее с условиями поступления и программой обучения можно ознакомиться на сайте ИПСИ.

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