ИПСИ проводит набор на курс «Новые художественные стратегии»© ИПСИ
Институт проблем современного искусства (ИПСИ) объявил набор художников, кураторов и теоретиков на курс «Новые художественные стратегии» на 2017-2019 учебный год.
Программа «Новые художественные стратегии» включает:
- курсы по истории и теории современного искусства,
- мастер-классы художников, кураторов и теоретиков,
- изучение и разбор избранных текстов,
- просмотры работ,
- групповые дискуссии.
Обучение проводится по направлениям «Художники» (30 мест) и «Теоретики и кураторы» (10 мест).
Зачисление производится по результатам собеседования, для участия в котором необходимо заполнить анкету абитуриента ИПСИ. Заявки принимаются до 25 сентября, собеседования пройдут в начале октября.
Абитуриентам, желающим поступить на направление «Художник», необходимо прислать портфолио работ, кураторам и теоретикам — эссе о художнике, кураторе, произведении или выставке.
Подробнее с условиями поступления и программой обучения можно ознакомиться на сайте ИПСИ.
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