«Матч ТВ» проиграл в суде Sports.ru

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23 августа Московский городской суд вынес решение удовлетворить иск спортивного портала Sports.ru к федеральному спортивному телеканалу «Матч ТВ» в связи с незаконным использованием контента Sports.ru.

Как сообщает Sports.ru, суд обязал «Матч ТВ» удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по иску.

Представители «Матч ТВ» утверждали, что использованные телеканалом тексты авторов Sports.ru не подлежат защите законом, поскольку «не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален» и в них «отсутствует личный интеллектуальный вклад».

Кроме того, в одном из ходатайств «Матч ТВ» к суду говорилось, что телеканал является «флагманом спортивного вещания», «олицетворяет новое лицо спорта в России», «был создан по поручению президента России В.В. Путина и в данный момент успешно развивается, быстро реагирует на запросы основной аудитории».

В апреле «Матч ТВ» просил Роскомнадзор заблокировать Sports.ru за трансляцию подборок интересных моментов матчей Футбольной национальной лиги России, но получил отказ. В мае телеканал по тому же поводу обратился с иском в суд.

«Учитывая, что управляющий "Матчем" холдинг "Газпром-Медиа" уже добился блокировки в России второй после YouTube крупнейшей видеоплатформы Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения старейшего спортивного сайта страны, непрерывно работающего с 1998 года», — прокомментировал генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.



