В Челябинске состоится фестиваль рассеянных мест поэзии

© Фестиваль «Вода и вода» / Facebook

26 и 27 августа на территории Изумрудного карьера в Челябинске пройдет второй фестиваль рассеянных мест поэзии «Вода и вода».

Фестиваль проводится ежегодно в разных городах России у водных объектов в последние выходные лета (в 2016 году местом его проведения был Екатеринбурге, в 2018 году фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде).

В зависимости от места меняется и сама специфика фестиваля. Его цель — учитывая особенности ландшафта, расположения объектов на местности, «вчитать» в этот ландшафт поэтические смыслы и вернуть их в виде поэтических текстов. Таким образом произойдет активное взаимодействие поэтов и ландшафта.

В этом сезоне в первый день фестиваля, 26 августа, участники разделятся на две группы и будут двигаться с разных сторон карьера в сторону друг друга,чтобы в конце фестивального дня, объединившись, провести заключительное мероприятие. В течение первого дня группам предстоит выполнять задания, связанные с поиском в ландшафте «поэтических смыслов».

Мероприятия обоих групп сходны по задачам, но будут отличаться по средствам реализации из-за неоднородности ландшафта. Одной группе достанется более каменистый участок карьера, другой – более лесистый.

Второй день фестиваля, 27 августа, напротив, будет посвящен воспроизводству и рассеиванию смыслов по территории карьера.

Завершающим мероприятием будет создание участниками «Текста фестиваля», собранного из накопленных текстовых фрагментов за оба фестивальных дня.

Фестиваль организуют Александр Самойлов, Руслан Комадей, Кирилл Азёрный и Алексей Русских при поддержке журнала «Здесь», издательства «Полифем» и книжного магазина «Поэзия»



