Федор Чистяков отменил концерты в России

Федор Чистяков отменил концерты в РоссииФедор Чистяков на концерте в клубе «Космонавт». Петербург, 13 мая 2017 года© Фёдор Чистяков - official / YouTube
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил об отмене российских гастролей. Сейчас музыкант находится в США.
В конце июля Чистяков решил не возвращаться на родину из-за запрета Свидетелей Иеговы, тем не менее этой осенью в России у него было запланировано несколько концертов.
«В принципе, для осуществления гастрольной поездки не было ни каких проблем, хотя было неприятное чувство, что как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь выйдешь ты оттуда живым или нет. — пишет Чистяков на своем сайте. — И все-таки, я был полон решимости совершить это, и не только потому что мне бы это принесло доходы, но и потому что были взяты обязательства, серьезные обязательства. Обязательства перед промоутерами, обязательства перед вами. Поэтому, как бы тревожным это мне не представлялось, я собирался это осуществить. Но вот произошли события, которые окончательно ломают всё».
Первым из этих событий стало ужесточение порядка выдачи виз американским посольством в России, ставящее под вопрос возарвщение Чистякова в США, вторым — арест художественного руководителя «Гогль-центра» режиссера Кирилла Серебренникова, дело которого, по мнению Чистякова, «носит явно репрессивный характер».
«В конце концов я элементарно опасаюсь. — признается музыкант. — Я нахожусь в категории риска».
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