Правительство рассмотрит законопроект Минкульта о миллионых сборах за прокат

Владимир Мединский © Пресс-служба Минкультуры России

На следующей неделе Министерство культуры внесет в правительство законопроект, который увеличивает сбор за прокатное удостоверение до 5 млн рублей с каждого фильма, выходящего в российский прокат.

Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, пишут «Ведомости». По сведениям источников издания в Минкульте, от пятимиллионого сбора будут освобождены иностранные авторские фильмы, выходящие в ограниченный прокат (менее чем на 100 экранах).

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова отказалась комментировать законопроет до его поступления в правительство.

Cтоимость прокатного удостоверения сейчас составляет 3500 рублей. В январе 2017 года Мединский объявил о намерении повысить ее до 5 млн.

«Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — пояснил тогда управляющий директор Фонда кино Антон Малышев.

В мае директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов сообщил, что в министерстве «пришли к решению об отчислениях в размере в 5 млн рублей» в Фонд кино со всех фильмов, выходящих в прокат в РФ. Российским фильмам эту сумму предполагается компенсирвать. Собранные средства Фонд кино должен направлять на поддержку отечественной кинематографии.

Инициативу Минкульта раскритиковали прокатчики, продюсеры и режиссеры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение многократно повысить сборы за прокат «нуждается в очень тщательной проработке», а по мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, эта мера плохо «не приведет к каким-то позитивным результатам».



