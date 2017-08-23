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«Винзавод» объявляет open call на участие в «Открытых студиях»

News_detailed_picture© ЦСИ «Винзавод»

До 22 сентября принимаются заявки на участие в экспериментальном проекте «Открытые студии» Центра современного искусства «Винзавод».

Проект, который станет мастерской для российских художников и резиденцией для иностранных, займет пространство галереи «Айдан».

Под руководством экспертов, кураторов, искусствоведов «Открытых студий» начинающие художники смогут реализовать свои проекты и получить профессиональную и институциональную поддержку, сообщают организаторы.

«С помощью "Открытых студий" мы хотим создать культурно-образовательную систему, которая приведет к формированию нового поколения успешных художников», — говорит президент Фонда поддержки современного искусства «Винозавод» Софья Троценко.

Она вошла в экспертный совет «Открытых студий» под председательством Айдан Салаховой. Членами совета также стали Елена Селина, Дмитрий Ханкин, Александр Шаров и Андрей Паршиков.

Запуск проекта в состоится в октябре, продолжительность участия — 9 месяцев. Узнать об условиях участия и подать заявку можно на сайте studios.winzavod.ru.



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