«Винзавод» объявляет open call на участие в «Открытых студиях»© ЦСИ «Винзавод»
До 22 сентября принимаются заявки на участие в экспериментальном проекте «Открытые студии» Центра современного искусства «Винзавод».
Проект, который станет мастерской для российских художников и резиденцией для иностранных, займет пространство галереи «Айдан».
Под руководством экспертов, кураторов, искусствоведов «Открытых студий» начинающие художники смогут реализовать свои проекты и получить профессиональную и институциональную поддержку, сообщают организаторы.
«С помощью "Открытых студий" мы хотим создать культурно-образовательную систему, которая приведет к формированию нового поколения успешных художников», — говорит президент Фонда поддержки современного искусства «Винозавод» Софья Троценко.
Она вошла в экспертный совет «Открытых студий» под председательством Айдан Салаховой. Членами совета также стали Елена Селина, Дмитрий Ханкин, Александр Шаров и Андрей Паршиков.
Запуск проекта в состоится в октябре, продолжительность участия — 9 месяцев. Узнать об условиях участия и подать заявку можно на сайте studios.winzavod.ru.
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