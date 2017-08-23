Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Сегодня, 23 августа, в Сколково на заседании коллегии Министерства культуры режиссер Никита Михалков объявил о выходе из попечительского совета Фонда кино, обвинив руководство фонда в безответственности.

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда», — цитирует Михалкова «Интерфакс».

Он сказал, что в прокат выходят фильмы, «которые просто ничего не значат, или которые значат, но никто не знает, что с ними делать, или когда одновременно выходят два блокбастера на одну и ту же тему, из-за чего идет кровавая битва между каналами».

«Это все результаты этой безответственности, которую нужно осознавать», — считает Михалков.

К решению покинуть попечительский совет Фонда кино он принял, увидев его новый состав. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев включил в совет заместителя руководителя аппарата правительства Наталью Тимакову, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, первого заместителя генерального директора ВГТРК Антона Златопольского, начальника Управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко и заместителя министра культуры Сергея Обрывалина.

«Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово "идеологических", это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое. У меня нет оснований сомневаться, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, и наверняка разбирается. Но у меня есть основания предполагать, что это совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», — заявил Михалков.

По его мнению, что теперь «телефонное право и подковерная политика будут в фонде решать вопросы».

«Может ли этому сопротивляться председатель общественного совета Владимир Ильич Толстой? Интеллигентнейший человек. Нет, не может. Потому что без конкретной точки зрения, без возможности отстаивать свою точку зрения, без верности слову своему, без возможности договорится по-мужски, профессионально, неважно, но следовать тому, о чем договорились... Деньги, которые будут выдаваться, будут выдаваться совершенно по другим правилам, нежели должны были бы. Меня это лично устроить не может», — сказал Михалков.



