Synthposium выпустил компиляцию российской аналоговой электроники

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Фестиваль музыки и технологий Synthposium подготовил пластинку с хитами российской аналоговой электронной музыки.

Сборник выходит на лейбле Synthposium, он уже появился в iTunes, а также на «Яндекс.Музыке».

Пластинки, отпечатанные тиражом 300 экземпляров на рижском виниловом заводе, который принадлежит основателю клуба Powerhouse Андрею Алгоритмику, поступят в продажу на Bandcamp.

Компиляцию составил Сергей Сабуров, сооснователь лейбла Hyperboloid Records и объединения #internetghetto. Он представил срез российской аналоговой электроники, включив в сборник участников фестиваля и близких по духу артистов.

«Музыка фестиваля Synthposium вне времени: она не новомодная, но и не ретро. — говорит Сабуров. — Здесь можно услышать эксклюзивные треки признанных пропагандистов авангардной электроники по меньшей мере четырех десятилетий. "Новые Композиторы" и Алексей Борисов (на компиляции его совместный трек с Katya Rekk) известны своими музыкальными проектами с начала 1980-х и звучат вне времени. Рядом с ними мечтательный трек Unbroken Dub, эксперименты с модулярными синтезаторами Ishome, космический транс Ambidextrous, обволакивающий нойз Brinstaar, меланхолия роботов Dirty Owl, хулиганское техно Interchain, затуманенный хардкор Raumskaya и зовущий, но недостижимый эмбиент Федора Веткалова. Это не просто сборник или микстейп, это история без временных рамок, написанная российскими электронными музыкантами».

Фестиваль Synthposium 2017 пройдет с 24 по 27 августа на нескольких площадках в Москве. В нем примут участие более 150 зарубежных и российских артистов.

Помимо музыкальной части в программе фестиваля лекции, мастер-классы, выставки, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии и аудиовизуальные инсталляции.



