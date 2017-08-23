Synthposium выпустил компиляцию российской аналоговой электроники© Synthposium
Фестиваль музыки и технологий Synthposium подготовил пластинку с хитами российской аналоговой электронной музыки.
Сборник выходит на лейбле Synthposium, он уже появился в iTunes, а также на «Яндекс.Музыке».
Пластинки, отпечатанные тиражом 300 экземпляров на рижском виниловом заводе, который принадлежит основателю клуба Powerhouse Андрею Алгоритмику, поступят в продажу на Bandcamp.
Компиляцию составил Сергей Сабуров, сооснователь лейбла Hyperboloid Records и объединения #internetghetto. Он представил срез российской аналоговой электроники, включив в сборник участников фестиваля и близких по духу артистов.
«Музыка фестиваля Synthposium вне времени: она не новомодная, но и не ретро. — говорит Сабуров. — Здесь можно услышать эксклюзивные треки признанных пропагандистов авангардной электроники по меньшей мере четырех десятилетий. "Новые Композиторы" и Алексей Борисов (на компиляции его совместный трек с Katya Rekk) известны своими музыкальными проектами с начала 1980-х и звучат вне времени. Рядом с ними мечтательный трек Unbroken Dub, эксперименты с модулярными синтезаторами Ishome, космический транс Ambidextrous, обволакивающий нойз Brinstaar, меланхолия роботов Dirty Owl, хулиганское техно Interchain, затуманенный хардкор Raumskaya и зовущий, но недостижимый эмбиент Федора Веткалова. Это не просто сборник или микстейп, это история без временных рамок, написанная российскими электронными музыкантами».
Фестиваль Synthposium 2017 пройдет с 24 по 27 августа на нескольких площадках в Москве. В нем примут участие более 150 зарубежных и российских артистов.
Помимо музыкальной части в программе фестиваля лекции, мастер-классы, выставки, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии и аудиовизуальные инсталляции.
новости
Вчера
18:09«Винзавод» объявляет open call на участие в «Открытых студиях»
17:24Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино
16:43Synthposium выпустил компиляцию российской аналоговой электроники
15:19Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест
14:21«Пионер» покажет израильское кино
13:10В Москве и Петербурге состоится фестиваль о городской культуре
11:11Выставка творческого объединения «Купидон» пройдет в Москве
10:02На «Индюшатах-2017» выступят группы из России, Армении, Белоруссии и Украины
22 августа 2017
19:31Российские фильмы вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемииВсе новости