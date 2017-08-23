В Москве и Петербурге состоится фестиваль о городской культуре

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С 6 по 10 сентября Центр документального кино (ЦДК) и Музей Москвы проведут в Москве и Петербурге Center Festival – фестиваль о городской культуре и жизни современного общества.

Площадками Center Festival в Москве станут ЦДК, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Музей современного искусства «Гараж» и кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», в Петербурге — остров Новая Голландия, где показы пройдут одновременно с московскими.

Задача фестиваля — представить город как пространство социального взаимодействия и выявить наиболее важные тенденции, определяющие координаты современного мира и положение человека в нем средствами актуальной документалистики.

В программе Center Festival российские премьеры документальных хитов фестивального сезона, исследующих вопросы городского и общественного устройства: «Машины» (2016) — фильм об индийских ткацких фабриках, участник кинофестиваля Sundance, «Крысы» (2016) — история города Балтимора с его уличными животными, участник кинофестиваля в Локарно, «Бойс» (2017) — фильм о художнике Йозефе Бойсе, участник конкурсной программы Берлинале, а также презентация проекта Марии Дудко и Саломеи Собко «Young Russia», веб-док о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

Программа фестиваля разделена на четыре блока:

«В центре внимания» — фильмы, отмеченные престижными международными кинопремиями и вызвавшие наиболее оживленные общественные дискуссии,

— фильмы, отмеченные престижными международными кинопремиями и вызвавшие наиболее оживленные общественные дискуссии, «Культура» — фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой,

— фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой, «Общество» — фильмы, предлагающие по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны,

— фильмы, предлагающие по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны, «Киноархив», который обращается к актуальным вопросам современности через призму истории кино.

Кроме того, на фестивале запланированы дискуссии и специальные события.

6 сентября в Институте «Стрелка» фестиваль откроют диджей-сет сооснователя НИИ и создателя независимого лейбла ГОСТ ЗВУК Ильдара Зайнетдинова (low808) и российская премьера фильма «Большие перемены» о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе и его «американской мечте».

В ЦДК Center Festival пройдет в дни празднования Дня города в Музее Москвы 9–10 сентября. Завершится фестиваль празднованием пятилетия ЦДК.



