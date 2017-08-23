На «Индюшатах-2017» выступят группы из России, Армении, Белоруссии и Украины

© «Кушнир Продакшн»

18 и 19 сентября в московском клубе «16 Тонн» пройдет финал фестиваля независимой музыки «Индюшата-2017», в котором примут участие исполнители из России, Армении, Белоруссии и Украины.

Оргкомитет во главе с продюсером Александром Кушниром по результатам пяти отборочных туров утвердил 11 финалистов: Acerocket (Изумрудный), Somerset (Элиста), Mojo Shuffle (Казань), Hell Bruizes (Москва), «СвобоDA» (Владивосток), LĚOW (Киров), Teleport (Минск), The Sun Three Hups (Ульяновск), Юлия Тимонина (Одесса), Filthy Preachers (Рязань) и Deep Image (Ереван).

Кроме того, в качестве специальных гостей фестиваля заявлены «сюрпризные» команды.

«В течение года мы отслушали более 700 групп, исполняющих полный спектр национального трэша — от глэм-рока и фолка до панка и ритм-энд блюза. — говорит Кушнир. — Состав участников в этом году выдался на редкость сильный, и в финале мы ждем несколько ярких открытий и откровений. Мы верим, что вскоре некоторые из "выпускников" "Индюшат-2017" достойно покажут себя на сценах крупнейших российских и международных фестивалей, как в свое время это сделала сибирская группа Jack Wood».

В жюри фестиваля вошли 25 человек, в том числе Наталья Малахова («МК»), Игорь Тонких (ГлавClub Green Concert), Антон Чернин («Браво», «Машина времени», «Воскресение»), Игорь Седов («Наше Радио»), Сергей Гурьев («КонтрКультУр’а», «Подольск-87»), Владимир Кальян (MuseCube), Петр Сидоров (журнал «Артист»), Вадим Томахин (студия SunBeamMusic), Алена Рошаль (концертный директор Therr Maitz и Антона Лаврентьева), Алексей Москалев (студия «Сигнон»), Ян Шенкман («Новая газета»), Леонид Бурлаков («Мумий Тролль», Земфира, «Братья Грим») и Елена Чистова («Агата Кристи»).

В разные годы на «Индюшатах» дебютировали Женя Любич (Петербург), Jack Wood (Томск), My Sister’s Band (Москва), Cardio Beat (Алматы-Москва), «Обе две» (Екатеринбург), Kira Lao (Великий Новгород), Гуша Катушкин (Белгород), «Курара» (Екатеринбург), Алиса «Франка» Игнатьева (Москва).

По результатам прошлогодних отборов в финал «Индюшат» вышли группы из Владивостока, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Челябинска, Петербурга и Москвы, а также из ближнего зарубежья — Тбилиси и Донецка. Гран-при фестиваля получила группа Purple Crime (Новокузнецк).

Официальные страницы фестиваля: