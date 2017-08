Российские фильмы вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

Сегодня, 22 августа, объявлен лонг-лист фильмов, претендующих на премию Европейской киноакадемии 2017 года. Среди них «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского.

Всего в списке 51 фильм, в том числе «120 ударов в минуту» (120 Beats per Minute / 120 battements par minute) Робена Кампийо, «Хэппи-энд» (Happy End) Михаэля Ханеке, «О теле и душе» (On Body and Soul / Testről és lélekről) Ильдико Эньеди и «След зверя» (Spoor / Pokot) Агнешки Холланд и Касии Адамик.

Также в лонг-лист вошли картины «Реквием для миссис Джей» (Requiem for Mrs. J. / Rekvijem za gospođu J., Сербия-Болгария-Македония-Россия) Бояна Вулетича, в производстве которой с российской стороны участвовала компания продюсера Александра Роднянского, и «Кроткая» Сергея Лозницы (другой его фильм, «Аустерлиц», ранее был включен в лонг-лист документальных фильмов).

Номинанты 30-й премии Европейской киноакадемии будут объявлены 4 ноября на кинофестивале в Севилье, сообщает «ПрофиСинема».

Церемония вручения состоится 9 декабря в Берлине. Почетную премию за уникальный вклад в мировой кинематограф получит российский режиссер Александр Сокуров.