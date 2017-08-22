Умер Александр Семенов© «РабФак»
Сегодня, 22 августа, в своей квартире в Москве найден мертвым лидер группы «Рабфак» Александр Семенов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Пятый канал».
Ранее друзья музыканта сообщили о его исчезновении, несколько дней безуспешно пытались с ним связаться, а затем обратились в полицию. Полицейские вскрыли квартиру, которую Семенов снимал в Москве, и обнаружили его тело, пишут «Известия».
«У него было не очень хорошо со здоровьем, он записался в поликлинику обычную, спрашивал, как это сделать. — рассказала РЕН ТВ певица Алевтина Леонтьева. — У него наверняка какие-то диагнозы были и возраст. Не знаю, что с ним произошло, вскрытия не было».
Группа сатирической песни «Рабфак» была создана в Екатеринбурге в 2009 году, получила известность благодаря таким мем-роликам, как «Новая песня о Сталине» и «Наш дурдом голосует за Путина». Тексты песен писал поэт Александр Елин, автором музыки, вокалистом и продюсером группы был Александр Семенов.
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