Фестиваль SKIF объявил программу

Анна фон Хауссвольф © NPR / WNYC / © NPR / WNYC / YouTube

Музыканты из России, Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов и Эстонии примут участие в XXI Международном фестивале Сергея Курёхина SKIF, который пройдет 30 сентября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге.

На SKIF XXI выступят пианистка, органистка, певица и композитор Анна фон Хауссвольф (Швеция), психоделик-шаман-нойз-рок группа VHK (Венгрия), аудиовизуальный дуэт Fennesz & Lillevan (Австрия-Германия), дуэт скрипачки и певицы Маарьи Нуут и электронщика Хендрика Кальюярва (Эстония), группы Оum Shatt (Германия), Dollkraut (Нидерланды), а также крестный отец берлинского андеграунда Крис Имлер и певица Anika (Германия).

Многие зарубежные артисты выступят в России впервые.

Россию на фестивале будут представлять дарк-джаз Fogh Depot (Москва), супергруппа «Громыка» (Петрозаводск), психодраматическое фри-панк трио Mirrored Lips (Петербург), поэтический дуэт «Тема Креста» (Петербург), дарк-поп-арт-электронный проект Дианы Буркот Rosemary Loves A Blackberry (Москва) и электронное трио Kobra (Петербург).

Кроме того, в программе фестиваля программа «Fashion Show» с участием авангардных художников-модельеров из разных стран, и «Телемарафон», на котором художники, музыканты, кураторы, актеры, режиссеры и композиторы обсудят основные тенденции развития современного искусства.



