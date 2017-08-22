В Парке Горького состоится благотворительный праздник© 2do2go
27 августа на веранде кафе 8 Oz. у Голицынского пруда в Парке Горького состоится благотворительный праздник Humanitarna Žhurka в поддержку проекта «Общий город».
Проект создан Центром развития и социализации для детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство общения» и Павлом Кузовковым, совладельцем кафе 8 Oz., «Лебединое озеро», «Свадьба соек», бара Mandarin Combustible и других.
Суть проекта в обучении персонала разных городских пространств работе с людьми с особенностями развития: «Наша цель — снять у сотрудников сферы услуг психологические и социальные барьеры, которые затрудняют людям с нарушениями доступ к социальным активностям. Мы хотим, чтобы помогающее и доброжелательное отношение к таким людям стало обычной нормой поведения современного человека».
«Общий город» — это обоюдное движение навстречу друг другу разных горожан, которые хотят, чтобы всем в городе было удобно и хорошо. Это понимание общности, равенства прав и открытого доступа к городским пространствам и услугам для всех.
Первые участники программы — персонал кафе 8 Oz. в Парке Горького и «Свадьбы соек» на ВДНХ. В музыкальной части с 16:00 в 8 Oz. выступления группы Vanyn, певицы Мириам Сехон, джазового трио пианиста Игоря Яковенко и певицы Gaya Marina, а после 20:00 — диджей-сет Алексея Николаева.
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