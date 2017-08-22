Закрылся московский клуб «Рабица»

Вечером в понедельник, 21 августа, было объявлено о закрытии московского клуба «Рабица», где две недели назад прошел рейд полиции, а на одного из его учредителей завели дело за хранение наркотиков.

«Мы вынуждены закрыть клуб, решение продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу», — говорится в сообщении в фейсбуке клуба.

6 августа во время музыкальной вечеринки в «Рабицу» ворвались полицейские. Они избили музыкантов, посетителей и сотрудников клуба, двое его основателей были задержаны, в отношении одного из них, Ивана Радзиевского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»).

С тех пор клуб остается опечатанным. «Сейчас наши адвокаты продолжают работать над тем, чтобы мы могли беспрепятственно попасть в свой клуб, а также вернуть наше оборудование, изъятое без каких-либо оснований сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает команда «Рабицы».







